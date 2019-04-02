2 Katlı Ahşap Evde Çıkan Yangında Yaşlı Çift Öldü
58 dakika önce
AMASYA'nın Taşova ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında, Gülhanım (75) ve Gülahmet Yüksel (83) çifti yaşamını yitirdi.
AMASYA'nın Taşova
ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında, Gülhanım (75) ve Gülahmet Yüksel (83) çifti yaşamını yitirdi.
Dün gece Taşova'ya bağlı Belevi
köyünde Gülahmet Yüksel'e ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile 2 saatte söndürülen yangında, Gülhanım ve Gülahmet Yüksel çiftinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Çiftin cansız bedenleri otopsi için Taşova Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Ahşap evin küle döndüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Amasya
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:52 Kaynak: DHA
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