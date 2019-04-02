Son Dakika Haberleri: 2 Katlı Ahşap Evde Çıkan Yangında Yaşlı Çift Öldü

2 Katlı Ahşap Evde Çıkan Yangında Yaşlı Çift Öldü

58 dakika önce

AMASYA'nın Taşova ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında, Gülhanım (75) ve Gülahmet Yüksel (83) çifti yaşamını yitirdi.

2 Katlı Ahşap Evde Çıkan Yangında Yaşlı Çift Öldü, System.String[]
AMASYA'nın Taşova ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında, Gülhanım (75) ve Gülahmet Yüksel (83) çifti yaşamını yitirdi.

Dün gece Taşova'ya bağlı  Belevi köyünde Gülahmet Yüksel'e ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile 2 saatte söndürülen yangında, Gülhanım ve Gülahmet Yüksel çiftinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Çiftin cansız bedenleri otopsi için  Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ahşap evin küle döndüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Amasya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:52 Kaynak: DHA

Belevi, Taşova, Amasya, Güncel
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