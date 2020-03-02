2 katlı bina alevlere teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 2 katlı bina alevlere teslim oldu - Son Dakika

2 katlı bina alevlere teslim oldu

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

2 katlı bina alevlere teslim oldu, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Yangın, İshaklı Mahallesi Gençlik Caddesi'nde 6 katlı bir binanın arkasında bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Bilgin'e ait binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler binayı sardı. Yangını gören komşuları durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının çıktığı bitişik binalarda oturan vatandaşlar büyük panik yaşadı.


Uzun uğraşlar sonucu yangın yan binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye eri ise olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ambulansta tedavisi yapıldı. Yangın sonucu binada büyük çapta maddi zarar oluştu. - SAMSUN

İtfaiye, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:24 Kaynak: İHA
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