2 katlı binada çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

KARABÜK'te 2 katlı binada çıkan yangın mahalle halkını korkuttu. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile söndürüldü.

Olay saat 23.00 sıralarında Karabük Fevzi Çakmak Mahallesi Gül Sokak üzerindeki 2 katlı binada meydana geldi. Enver Arat'a ait 2 katlı binada henüz bilinmeyen bir şekilde başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Binadan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, binanın boş olması sebebiyle kimsenin yaralanmadığı anlaşıldı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi ile söndürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.