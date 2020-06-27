2 katlı binaya koronavirüs karantinası - Son Dakika

2 katlı binaya koronavirüs karantinası

KAYSERİ'de, 5 ailenin bulunduğu 2 katlı bina, binada oturan Suriye uyruklu vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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