2 katlı bir binanın üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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2 katlı bir binanın üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu

22.03.2022 21:10

2 katlı bir binanın üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu Yangın bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 katlı bir binanın üst katında çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu.

2 katlı bir binanın üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangın bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 katlı bir binanın üst katında çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Bitişiğindeki binalara sıçramadan söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Aksu Serik Caddesi'nde 2 katlı bir binanın üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alt katı çiçekçi üst katı ev olan binadan bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Üst kattan yükselen dumanları caddeden geçen bir vatandaş fark etti. Vatandaş durumu itfaiye ekiplerine ve alt kattaki çiçekçide çalışan ev sahibine bildirdi. Binadan dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar ise panik yaşadı. İhbar üzerine hızla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, bitişiğindeki binalara sıçramadan kontrol altına alınırken evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Binada maddi hasar meydana geldi.

Ev sahibi vatandaş, yangın sırasında alt kattaki çiçekçide çalıştığını ve yangını yoldan geçen vatandaşın uyarısıyla fark ettiğini söyledi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken elektrik kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

2 katlı bir binanın üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu
2 katlı bir binanın üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu
2 katlı bir binanın üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu

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İtfaiye, Antalya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 katlı bir binanın üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika


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