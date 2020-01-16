2 katlı ev, 3,5 saatlik yangında kül oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 katlı ev, 3,5 saatlik yangında kül oldu - Son Dakika

2 katlı ev, 3,5 saatlik yangında kül oldu

6 saat önce

MUĞLA'nın Menteşe ilçesindeki 2 katlı evde, elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3,5 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

2 katlı ev, 3,5 saatlik yangında kül oldu, System.String[]

MUĞLA'nın Menteşe ilçesindeki 2 katlı evde, elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3,5 saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Ev sahibi ile eşinin yangın başlarken dışarı çıkıp, kurtulduğu alevler, binayı kül etti.

Menteşe'ye bağlı Gazeller Mahallesi'ndeki Mehmet Akçam'a (65) ait 2 katlı evde, dün saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik kontağında çıktığı belirlenen yangın, kısa sürede büyüyerek, tüm binayı sardı. Alevleri fark eden Mehmet Akçam ile eşi Durkadın Akçam (54), hemen dışarı çıkıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Menteşe ile Denizli Kale'den itfaiye ekipleri ile sağlık görevlileri yönlendirildi. Alevler, bitişikteki diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınıp, saat 21.00 sıralarında söndürüldü. Yangın nedeniyle 2 katlı ev, kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


İtfaiye, Menteşe, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:31 Kaynak: DHA
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