Son Dakika Haberleri: 2 katlı ev alev alev yanarak küle döndü
Son Dakika 3. Sayfa 2 katlı ev alev alev yanarak küle döndü

2 katlı ev alev alev yanarak küle döndü

11 dakika önce

2 katlı ev alev alev yanarak küle döndüKARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde 6 kişinin yaşadığı 2 katlı evde yangın çıktı.

2 katlı ev alev alev yanarak küle döndü

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde 6 kişinin yaşadığı 2 katlı evde yangın çıktı. Şans eseri yangında ölen olmadı. Ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın Yenice ilçesine bağlı Kayaarkası köyünde yaşandı. 03.00 sıralarında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede evi sardı.

Yangını fark eden ev sakinleri durumu itfaiyeye ve güvenlik güçlerine haber verdi. Bu sırada ev sahibi Ali Demir 85 ve evde bulunan eşi, çocukları ve torunları kısa sürede evi boşalttı. Dumandan etkilenenlere olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

Orman İşletme Müdürlüğü ve Yenice Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın 2 saatte söndürüldü.

2 katlı ev alev alev yanarak küle döndü

Karabük, Yenice, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 11:01 Kaynak: İHA
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