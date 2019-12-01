Son Dakika Haberleri: 2 katlı ev alev alev yandı
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2 katlı ev alev alev yandı

6 saat önce

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, kullanılmayan 2 katlı bina alev alev yandı.

2 katlı ev alev alev yandı, System.String[]

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde, kullanılmayan 2 katlı bina alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Öğle saatlerinde, Arifiye Neviye Mahallesi'nde 2 katlı binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekiler alev alev yanan binayı görünce durumu itfaiye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 6 itfaiye aracı ile yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, mahalle sakinleri yangına binaya girerek içki içen kişilerin neden olmuş olabileceğini ileri sürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


İtfaiye, Arifiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:55 Kaynak: DHA
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