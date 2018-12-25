Son Dakika Haberleri: 2 Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu

2 Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu

25 dakika önce

Bartın'ın Amasra ilçesindeki meydana gelen yangında 2 katlı ev küle döndü.

2 Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu, System.String[]
Bartın'ın Amasra ilçesindeki meydana gelen yangında 2 katlı ev küle döndü.

Edinilen bilgilere göre Amasra ilçesine bağlı Yukarısal Köyü'nde yaşayan Niyazi Yüksel'e ait 2 katlı evde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark etmelerinin ardından evin sahibi Niyazi Yüksel ve eşi kendilerini dışarı atmayı başarırken, bölgeye Amasra Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alırken ev kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen yangın mağduru çift tedavi için Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:41 Kaynak: İHA

Bartın, Amasra, 3. Sayfa
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