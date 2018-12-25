Son Dakika Haberleri: 2 Katlı Ev Kül Oldu

2 Katlı Ev Kül Oldu

52 dakika önce

BARTIN'ın Amasra ilçesindeki 2 katlı ev, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

2 Katlı Ev Kül Oldu, System.String[]
BARTIN'ın Amasra ilçesindeki 2 katlı ev, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Amasra Yukarısal Köyü'nde Niyazi Yüksel'e ait 2 katlı evde, dün gece yarısı bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evin sahibi Niyazi Yüksel ve eşi, dumanları fark edince dışarı çıktı. Amasra Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen çifti, tedavi için  Bartın Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bartın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:49 Kaynak: DHA

Amasra, Bartın, Güncel
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