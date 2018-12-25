2 Katlı Ev Kül Oldu
52 dakika önce
BARTIN'ın Amasra ilçesindeki 2 katlı ev, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
BARTIN'ın Amasra
ilçesindeki 2 katlı ev, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Amasra Yukarısal Köyü'nde Niyazi Yüksel'e ait 2 katlı evde, dün gece yarısı bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evin sahibi Niyazi Yüksel ve eşi, dumanları fark edince dışarı çıktı. Amasra Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü ancak ev kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenen çifti, tedavi için Bartın Devlet Hastanesi
'ne sevk etti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Bartın
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:49 Kaynak: DHA
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