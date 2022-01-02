2 KATLI EV YANGINDA KULLANILAMAZ HALE GELDİ - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da 2 katlı evde çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

Afyonkarahisar'ın Akmescit mahallesindeki 2 katlı evde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Komşuların yardımıyla evde kiracı olarak oturan aile sokağa çıkarıldı. Anne Keziban Erbay ile çocukları Ali, Raike ve Defne Erbay kurtarılırken komşular itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 4 araçla yangına müdahale ederken polis ekipleri güvenliği sağladı. 112 ekipleri de evden çıkarılan Erbay ailesini dumandan etkilenme ihtimaline karşı yardımcı oldu. Ahşap evdeki yangını söndürme çalışmaları yaklaşık bir saat sürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

'2 DAKİKA DAHA GEÇ KALSAK KURTULAMAYACAKLARDI'

Yangında evde yaşayan 4 kişiyi kurtaran Ahmet Dalyan, yangını evine giderken fark ederek, koştuğunu ve komşularını uyardığını söyledi. Dalyan, "İki dakikada daha geç kalsak kurtulamayacaklardı" dedi. 4 kişinin kurtarıldığını dile getiren Dalyan, 2 kız, bir erkek ve annelerinin yara almadan çıktığını ifade etti.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.