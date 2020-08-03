2 katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

2 katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu

2 katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında söndürüldü Çıkan yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan 2 katlı bir evin ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

2 katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında söndürüldü

Çıkan yangında evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan 2 katlı bir evin ikinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Adapazarı ilçesi Kışla Mahallesinde bulunan iki katlı bir evin ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evin birinci katında oturan ev sakinleri, dumanları fark etmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sokakların darlığı ve elektrik telleri nedeniyle itfaiye ekipleri zaman zaman müdahalede zorlanırken yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, mahalle sakinleri endişeli bakışlarla çıkan yangını ve çalışmaları izlerken alevlere teslim olan evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

2 katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Adapazarı, Sakarya, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.08.2020 02:53

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Temmuz ayında 36 kadın cinayeti işlendi, 11 şüpheli kadın ölümü var Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma SpaceX'in uzaya gönderdiği NASA astronotlarının Dünya'ya inişi böyle görüntülendi Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi Trabzonsporlu Nwakaeme, Acun Ilıcalı'yla tekne turuna çıktı Rusya'nın ardından bir güzel haber de ABD'den geldi! Potansiyel korona aşısı insanlar üzerinde test edilmeye başlandı Fransız Le Monde gazetesinden Doğu Akdeniz yorumu: Erdoğan, Sevr Antlaşması'ndan intikamını alıyor Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, ölüm tehditleri alıyor Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla oldukça beğeni topluyor Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi Karabük'te pozitif vakaların görüldüğü Değirmenyanı köyü karantina altına alındı Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti         
17:22
Beşiktaş'ın gündemindeki Sandro Wagner futbolu bıraktı Beşiktaş'ın gündemindeki Sandro Wagner futbolu bıraktı         
17:18
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü         
16:22
Irak'ın kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı Irak'ın kuzeyinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı         
16:12
Son Dakika: Trabzonspor, yardımcı antrenör Eddie Newton'ı teknik direktörlük görevine getirdi Son Dakika: Trabzonspor, yardımcı antrenör Eddie Newton'ı teknik direktörlük görevine getirdi         
15:48
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar         
15:45
Psikolojik sorunları olan adam, evinin balkonunda kendisini iple çamaşır demirine astı Psikolojik sorunları olan adam, evinin balkonunda kendisini iple çamaşır demirine astı         
15:26
Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti? Küvette yarı çıplak poz veren Gonca Vuslateri'ne Seda Sayan'dan olay yorum: Bunu kim çekti?         
15:16
NASA ve Burdur Valisi'nin paylaşımı sonrası vatandaşlar soluğu Salda Gölü'nde aldı NASA ve Burdur Valisi'nin paylaşımı sonrası vatandaşlar soluğu Salda Gölü'nde aldı         
14:47
Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı Yaylada hayvan otlattığı sırada kaçırılan genç kızın babasının feryadı yürekleri sızlattı         
14:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan psikoloji eğitimi konusunda talimat: Rapor hazırlayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan psikoloji eğitimi konusunda talimat: Rapor hazırlayın         
13:58
Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek Tekstil mühendisliğini seçen öğrencilere asgari ücret tutarında burs verilecek         
13:11
Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu Kasımpaşa'dan ayrılan Ricardo Quaresma'ya Marsilya talip oldu         
13:06
"Ayasofya'yı tekrar müze yapın" diyen ABD'ye cevap İran'dan geldi: Başka emriniz var mı?         
12:51
Omar Elabdellaoui'nin transferi sonrası Martin Linnes Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor Omar Elabdellaoui'nin transferi sonrası Martin Linnes Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor         
12:36
Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı Sinir krizi geçiren genç kız, cami kapısını tekmeleyip vazoları parçaladı         
12:12
Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü Bahçeli çok kızacak! Son seçim anketinde MHP'nin oy oranı yüzde 7'lere düştü         
11:45
Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı Helin Avşar bikinili pozunu paylaştı, abla Hülya Avşar kardeşinin fiziğine hayran kaldı         
11:36
Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti Kahraman müdürün yetim kalan 3 çocuğu da babasının izinden gitti         
11:34
Tek ayağından iş makinesine asılı şekilde kesime götürüldü! O anlara tepki büyük Tek ayağından iş makinesine asılı şekilde kesime götürüldü! O anlara tepki büyük         
11:27
Pembeye bürünen doğa mucizesi Tuz Gölü, vatandaşın aklını başından aldı Pembeye bürünen doğa mucizesi Tuz Gölü, vatandaşın aklını başından aldı         
11:14
İranlı ünlü yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi İranlı ünlü yönetmen Hüsrev Sinai koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi         
11:13
Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar Toyota Türkiye CEO'su sıfır araç alacaklara müjdeyi verdi: Ekim-kasım gibi satışlar başlar         
10:57
Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor Türkiye'ye getirilen bez bebeğin sergilendiği vitrinin gizemi çözülemiyor         
10:51
Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı Bayramın ikinci gününden itibaren Çeşme'de yaşanan yoğunluk nedeniyle denizde kulaç atacak yer kalmadı         
09:59
Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi Kestiği kurbanlık ineği traktörün arkasında asılı götürdü! Tepkiler sonrası Valilik devreye girdi         
09:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında prompterin azizliğine uğradı         
09:26
Çocuklarının gözü önünde eşine kafa attı! O anlar kamerada Çocuklarının gözü önünde eşine kafa attı! O anlar kamerada         
08:51
Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor Üreticinin bir dönümden 40 bin lira kazandığı ejder meyvesine ilgisi artıyor         
08:40
Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Erol Bulut, 4 ismin transferini istedi         
08:05
Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden Yıldız Asyalı'nın mutluluğu 30 gün sürdü! Düğün yaptığı sevgilisinden "Şiddet gördüm" diyerek ayrıldı         
07:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2020 03:25:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei