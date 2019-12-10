Son Dakika Haberleri: 2 katlı evde çıkan yangında 2 kişi hastanelik oldu
Son Dakika 3. Sayfa 2 katlı evde çıkan yangında 2 kişi hastanelik oldu - Son Dakika

2 katlı evde çıkan yangında 2 kişi hastanelik oldu

6 saat önce

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 katlı bir evin çatısının tutuşması soncunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

2 katlı evde çıkan yangında 2 kişi hastanelik oldu, System.String[]

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 2 katlı bir evin çatısının tutuşması soncunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.


Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Nazım Karabekir Mahallesi Nacar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, evde bulunan 2 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Dumandan etkilenen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kocaeli, İtfaiye, Darıca, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:52 Kaynak: İHA
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