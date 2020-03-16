2 katlı evde patlama sonrası yangın çıktı: 1 ölü - Son Dakika

2 katlı evde patlama sonrası yangın çıktı: 1 ölü

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen patlamada 2 katlı evde yangın çıktı. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay Düzce'nin Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi Başar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vedat Yılmaz'ın evinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonrasında 2 katlı evin üst katında yangın meydana geldi. Evin içerisinde yer alan ev sahibi Vedat Yılmaz, alevlerin arasında kalınca kendisini kurtarmak için ikinci kattan aşağıya atladı. Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Yanan ev Akçakoca Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrasında polis ekipleri bölgede geniş güvenlik tedbirleri alırken yangın yerinde bulunan Akçakoca Belediyesi yöneticisi Hakan Öztaş, 'Yangının tüp patlaması sonucu çıktığını tahmin ediyoruz. Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri şu anda burada yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda 1 ölümüz var. Yangın tamamen söndürüldükten sonra detaylı inceleme yapılacak' dedi.

Yangın ile ilgili söndürme ve inceleme çalışmaları devam ediyor.