Son Dakika Haberleri: 2 katlı evin tabanı çöktü: 4 kişi kurtarıldı
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2 katlı evin tabanı çöktü: 4 kişi kurtarıldı

10 dakika önce

Gaziantep'te, 2 katlı bir evin 2'inci katının tabanı mevlit okunurken çöktü.

2 katlı evin tabanı çöktü: 4 kişi kurtarıldı, System.String[]

Gaziantep'te, 2 katlı bir evin 2'inci katının tabanı mevlit okunurken çöktü. Olay yerine itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından çöken binadan kurtarıldı.
Kentte gecekondu yapıların yoğunluklu olduğu Hasırcıoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı bir evin 2'nci katında kadınlar mevlit okuduğu sırada evin tabanı çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre tabanı çöken evde alt kata düşerek moloz yığınları arasında kalan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, -

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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Gaziantep, İtfaiye, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:11 Kaynak: DHA
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