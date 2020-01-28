2 katlı evinin çatısından düşüp öldü - Son Dakika
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2 katlı evinin çatısından düşüp öldü

6 saat önce

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, 2 katlı evinin çatısına çıkan ve dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine çakılan Hüseyin Karakoyun (79) yaşamını yitirdi.

2 katlı evinin çatısından düşüp öldü, System.String[]

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, 2 katlı evinin çatısına çıkan ve dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine çakılan Hüseyin Karakoyun (79) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 07.00 sıralarında, Soğukpınar Mahallesi 325 Sokak'ta bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Hüseyin Karakoyun, iddiaya göre, yağmurlu havada su akması nedeniyle tamir için çatıya çıktı. Karakoyun, ıslanan kiremitlerde dengesini kaybetmesi sonucu çatıdan düştü. Karakoyun'un beton zemine çakıldığını görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Karakoyun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Hüseyin Karakoyun'un cansız bedeni, Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Soğukpınar, Kemalpaşa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:59 Kaynak: DHA
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