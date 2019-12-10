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2 KATLI KERPİÇ BİNA ÇÖKTÜ, 3 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA İDDİASI-4 (ÇÖKEN KISIMLAR)
6 saat önce
3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Konya'nın Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'ta çöken 2 katlı kerpiç evin enkazında kaldığı belirtilen 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:10 Kaynak: DHA
3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Konya'nın Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'ta çöken 2 katlı kerpiç evin enkazında kaldığı belirtilen 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 3 kişinin cenazelerinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
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