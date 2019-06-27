Son Dakika Haberleri: 2 katlı metruk bina alevlere teslim oldu
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2 katlı metruk bina alevlere teslim oldu

1 saat önce

Denizli'de 2 katlı metruk bina çıkan yangında alevlere teslim oldu.

2 katlı metruk bina alevlere teslim oldu, System.String[]
Denizli'de 2 katlı metruk bina çıkan yangında alevlere teslim oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, başka binalara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, olay, Merkezefendi ilçesi Murat Dede Mahallesi 390 sokakta meydana geldi. Sabah erken saatlerde metruk binadan duman ve alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Ekipler bir taraftan yangını söndürmek için uğraşırken, diğer taraftan ise alevlerin yanındaki binalara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saat sonunda kontrol altına alınabildi. Güne alevlerle uyanan sokak sakinleri ise kısa süreli panik yaşadı.

İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldıktan sonra yangının nasıl çıktığı ile ilgili inceleme başlattı. - DENİZLİ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:42 Kaynak: İHA
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