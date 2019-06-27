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2 katlı metruk bina alevlere teslim oldu

2 saat önce

2 katlı metruk bina alevlere teslim oldu Vatandaşlar güne duman ve alevlerle uyandıDENİZLİ - Denizli'de 2 katlı metruk bina çıkan yangında alevlere teslim oldu.

2 katlı metruk bina alevlere teslim oldu
Vatandaşlar güne duman ve alevlerle uyandı
DENİZLİ - Denizli'de 2 katlı metruk bina çıkan yangında alevlere teslim oldu. İtfaiyenin çok sayıda ekipler müdahale ettiği yangın başka binalara sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Murat Dede Mahallesi 390 sokakta meydana geldi. Sabah erken saatlerde metruk binadan duman ve alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Ekipler bir taraftan yangını söndürmek için uğraşırken diğer taraftan ise alevlerin yanındaki binalara sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 1 saat sonunda kontrol altına alınabildi. Güne alevlerle uyanan sokak sakinleri ise kısa süreli panik yaşadı.
İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldıktan sonra yangının nasıl çıktığı ile ilgili inceleme başlattı.
2 katlı metruk bina alevlere teslim oldu
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:46 Kaynak: İHA
Denizli, 3. Sayfa
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