2 katlı metruk binada başlayan yangın başka bir binaya sıçradı - Son Dakika

2 katlı metruk binada başlayan yangın başka bir binaya sıçradı

BURSA'da 2 katlı metruk binada başlayan yangın yan taraftaki metruk binanın çatısına sıçradı.

2 katlı metruk binada başlayan yangın başka bir binaya sıçradı, System.String[]

BURSA'da 2 katlı metruk binada başlayan yangın yan taraftaki metruk binanın çatısına sıçradı. Binanın bir kısmının yola çöktüğü yangın nedeniyle mahallede korku dolu anlar yaşandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Yangın, saat 6.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Şahabettinpaşa Mahallesi'ndeki 2 katlı boş bir binada çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için yoğun bir çalışma başlatırken polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Dumanlar çevrede bulunan apartmanları da sardığı yangında polis ekipleri kapı zillerine basarak çevredeki apartmanları tahliye etti. Yangına 7 itfaiye ekibi müdahale ederken alevler aynı sokak üzerine bulunan 2 katlı boş binanın çatısına sıçradı. Yanan metruk binanın duvarı çökerek sokağın kapanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın çevredeki diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı.Olayda ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin araştırıyor. Polis çıkan yangın hakkında soruşturma başlattı.


Osmangazi, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 07:07 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 katlı metruk binada başlayan yangın başka bir binaya sıçradı - Son Dakika

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ŞU AN BURADASINIZ: 2 katlı metruk binada başlayan yangın başka bir binaya sıçradı - Son Dakika
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