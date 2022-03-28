2. kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaralandı - Son Dakika
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2. kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaralandı

28.03.2022 10:44
2. kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaralandı

Kocaeli'de 2. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düşen kişi yaralandı.

Kocaeli'de 2. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düşen kişi yaralandı. Vatandaşın düşmesini önlemek isteyen komşusu ise "Mustafa 2. katta asılı kaldı, 10 dakika sonra üzerime düştü. İki arkadaşımız da Mustafa S.'nin yaşadığı eve çıktı ama müdahalede geç kaldı" dedi.

Olay, Derince ilçesinde bulunan Çenedağ Mahallesi Köşk Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybeden Mustafa S., demir parmaklıklara tutundu. Mustafa S.'nin düşmesini önlemek isteyen komşusu Cafer Marmara ise onu tutmak için aşağıda bekledi. Bir süre parmaklıklara tutunabilen Mustafa S., daha sonra aşağı düştü. Olayı gören komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa S., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mustafa S.'ye yardım etmek için bir süre aşağıda beklediğini söyleyen Cafer Marmara, "Mustafa 2. katta asılı kaldı, 10 dakika sonra üzerime düştü. İki arkadaşımız da Mustafa S.'nin yaşadığı eve çıktı ama müdahalede geç kaldı" dedi. - KOCAELİ

2. kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaralandı
2. kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaralandı
2. kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaralandı
2. kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaralandı
2. kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaralandı

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Marmara, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2. kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaralandı - Son Dakika


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