2. kattaki iskeleden düşen işçi yaralandı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir binanın dış cephe mantolama işlemi için kurulan iskeleden düşen işçi yaralandı.



Olay, Çarşamba ilçesi İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bir binanın dış cephe mantolama işlemi için kurulan iskelede çalışan Şahin Ö. (26) dengesini kaybederek kurulan iskelenin 2. katından aşağıya düştü. İskeleden yere düşen işçiye çevredekiler ve iş arkadaşları ilk müdahalelerde bulundu. Muş nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen işçi Şahin Ö., 112 acil ambulans ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN