2. kattan düşen çocuk yaralandı
21 dakika önce
Siirt'in 2. Kattaki evlerinin balkonundan düşen kız çocuğu yaralandı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:50 Kaynak: İHA
'in 2. Kattaki evlerinin balkonundan düşen kız çocuğu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Alan Mahallesi'nde 5 yaşındaki Havin
Atlağ, 2. kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaralandı. Ailesinin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Atlağ, ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT
Kulaklıkla müzik dinliyordu, karşıya geçerken ambulans çarptı
Karayolunda akılalmaz görüntü! Araç bulamayan vatandaş otomobilin üzerinde yolculuk yaptı
Antalya'da yaşamını yitiren adamı gören vatandaşlar denize girmeye devam etti!
Sülfürik asit yüklü tanker devrildi, kimyasal madde yola aktı