Son Dakika Haberleri: 2. kattan düşen çocuk yaralandı
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2. kattan düşen çocuk yaralandı

21 dakika önce

Siirt'in 2. Kattaki evlerinin balkonundan düşen kız çocuğu yaralandı.

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Siirt'in 2. Kattaki evlerinin balkonundan düşen kız çocuğu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alan Mahallesi'nde 5 yaşındaki Havin Atlağ, 2. kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaralandı. Ailesinin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Atlağ, ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:50 Kaynak: İHA
Havin, Siirt, 3. Sayfa
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