2. kattan düşen çocuk yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'da, 2. kattan aşağıya düşerek yaralanan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesinde 3 katlı evin 2.katında ikamet eden 7 yaşlarındaki Yusuf O., balkonda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yüksekten düşerek yaralanan Yusuf O., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN