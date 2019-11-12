Son Dakika Haberleri: 2. kattan düşen şahıs ağır yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa 2. kattan düşen şahıs ağır yaralandı - Son Dakika

2. kattan düşen şahıs ağır yaralandı

6 saat önce

Samsun'da kendi evinin dış cephesine sıva yaparken 2. kattan düşen bir kişi ağır yaralandı.

2. kattan düşen şahıs ağır yaralandı, System.String[]

Samsun'da kendi evinin dış cephesine sıva yaparken 2. kattan düşen bir kişi ağır yaralandı.


Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 çocuk babası Süleyman Yüksel kendi evinin dış cephesine yalıtım üzerine sıva yaparken ikinci kattaki iskeleden yere düştü. Ağır yaralanan Süleyman Yüksel Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Süleyman Yüksel, Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:03 Kaynak: İHA
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