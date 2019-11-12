2. kattan düşen şahıs ağır yaralandı
6 saat önce
Samsun'da kendi evinin dış cephesine sıva yaparken 2. kattan düşen bir kişi ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:03 Kaynak: İHA
Samsun'da kendi evinin dış cephesine sıva yaparken 2. kattan düşen bir kişi ağır yaralandı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 çocuk babası Süleyman Yüksel kendi evinin dış cephesine yalıtım üzerine sıva yaparken ikinci kattaki iskeleden yere düştü. Ağır yaralanan Süleyman Yüksel Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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