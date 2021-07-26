2. kattan düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2. kattan düşen 29 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yavuz Selim Mahallesi 727. Sokak üzerinde meydana gelen olayda G.M., bulunduğu binanın ikinci katından aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde G.M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından G.M.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ