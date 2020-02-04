2 kedinin tekmelenme anı kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 kedinin tekmelenme anı kamerada - Son Dakika

2 kedinin tekmelenme anı kamerada

10 dakika önce

ANTALYA'da, marketin önünde görevliyle konuşan bir kişinin hemen yanında duran 2 kediye tekme atması, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

2 kedinin tekmelenme anı kamerada, System.String[]

ANTALYA'da, marketin önünde görevliyle konuşan bir kişinin hemen yanında duran 2 kediye tekme atması, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Manavgat'ta geçen 31 Ocak günü meydan gelen olayda, marketin önünde mağaza görevlisiyle konuşan kimliği belirlenemeyen bir kişi, çevresinde 2 kedinin durduğunu fark etmesinin ardından kendisine 1- 2 metre mesafedeki oturan kedilere yaklaşarak sertçe tekme attı. Kedilerin kaçışma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.Görüntülerde, kimliği belirlenemeyen kişinin market görevlisiyle konuşurken önce sağ tarafında duran kediye, ardından marketin önünde duran kediye tekme attığı görülürken, hiçbir şey olmamışçasına markete girmesi ise dikkat çekti.


Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:55 Kaynak: DHA
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