Son Dakika Haberleri: 2. Kepez Kitap Fuarını, 400 Bin Kişi Ziyaret Etti

2. Kepez Kitap Fuarını, 400 Bin Kişi Ziyaret Etti

9 dakika önce

Kepez Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen Kepez Kitap Fuarı'nın, 10 günde 400 bin kitapseveri ağırladığı bildirildi.

2. Kepez Kitap Fuarını, 400 Bin Kişi Ziyaret Etti, System.String[]
Kepez Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen Kepez Kitap Fuarı'nın, 10 günde 400 bin kitapseveri ağırladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kepez Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Kepez Kitap Fuarı, sona erdiği ifade edildi.

Mimar Sinan Kongre Merkezinde 8 -17 Mart'ta gerçekleştirilen fuar ziyaretçilere kapılarını kapatırken, 10 günde 400 bin kitapsever fuarın takipçisi olduğu belirtildi.

Açıklamada, 10 gün boyunca fuardan 50 liralık kitap alan her okuyucu adına bir portakal fidanı dikileceği, ilçede kitapseverler adına portakal bahçesi oluşturulacağı kaydedildi.

Her yıl düzenlenen fuarla bir köy okuluna kütüphane kazandırılacağı aktarıldı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, yayın evleri ve yazarlara katılımlarından, ziyaretçilere de fuara gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti. Okumanın yaşının olmadığını belirten Tütüncü, bu fuarda 7'den 70'e her yaştan okuyucuyu görebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 02:14 Kaynak: AA

Kepez, Güncel
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