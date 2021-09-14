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2. KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKAN 'TOSUNCUK': URUGUAY'DA OLSAYDIM ŞU AN SERBEST BIRAKILMIŞTIM - Son Dakika

2. KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKAN 'TOSUNCUK': URUGUAY'DA OLSAYDIM ŞU AN SERBEST BIRAKILMIŞTIM

14.09.2021 13:38
2. KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKAN 'TOSUNCUK': URUGUAY'DA OLSAYDIM ŞU AN SERBEST BIRAKILMIŞTIM, System.String[]

BREZİLYA'da yetkili makamlara teslim olmasının ardından ikinci kez hakim karşısına çıkan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, mahkemeye 4 sayfalık yazılı savunma sunarak "Eğer bana fırsat verilirse tüm müştekilerin zararlarını, el konulan malvarlığımdan karşılamak isterim.

BREZİLYA'da yetkili makamlara teslim olmasının ardından ikinci kez hakim karşısına çıkan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, mahkemeye 4 sayfalık yazılı savunma sunarak "Eğer bana fırsat verilirse tüm müştekilerin zararlarını, el konulan malvarlığımdan karşılamak isterim. Buraya asıl teslim olma sebebim insanların mağduriyetini giderebilmek. Uruguay'da olsaydım şu an serbest bırakılmıştım" dedi.  Ara kararını açıklayan mahkeme, Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan getirildi. Duruşmada tutuksuz sanıklar Cafer Çolak, Savaş Yıkılmaz, Koray Hasgül ve Niyazi Karakoç yer adlı. 23 müştekinin katıldığı duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

"İNSANLAR DA İNANDIĞIM HAYALİME İNANDI"

Tutuklu sanık Aydın, mahkemeye 4 sayfalık yazılı savunma sunarak Çiftlik Bank'a para yatıranlar arasında milletvekilleri, savcılar, hakimler, askerler ve polisler olduğunu iddia ederek "Ben ortaokul mezunu bir insanım. Kanunlarımızı benden daha iyi bilen kişileri piramit sistemine nasıl dahil etmiş olabilirim. Piramit satış sistemi suçlamasını kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.Aydın "Eğer bana fırsat verilirse tüm müştekilerin zararlarını el konulan mal varlığımdan karşılamak isterim. Kimseye garanti gelir vaadi vermedim. Yaptığımızın ticaret olduğunu söyledim, insanları riskler için uyardım. Olmayan bir şeyi varmış gibi göstermedim. Ben projeme güveniyordum. İnsanlar da inandığım hayalime inandı. Suç örgütü kurduğum iddiası asılsızdır. Ben hiçbir çalışanıma kanun dışı talimatta bulunmadım. Bazı çalışanlar iyi niyetimi suistimal etmiştir. Yüce mahkemenizden beraatimi ve mağduriyetleri gidermek için mal varlıklarımın iadesini talep ediyorum" diye savunma yaptı.Mahkeme Başkanı Ali Günay'ın sorusu üzerine Aydın, adli emanette bulunan Bitcoin makinelerinin büyük bir kısmının kendine ait olduğunu, bazılarının Hakkı Can Gül'e ait olduğunu söyledi.

MEHMET AYDIN'IN AĞABEYİ URUGUAY'DA SERBEST BIRAKILDIMehmet Aydın'ın avukatı Fatih Kuş ise savunmasında Aydın'ın malvarlıklarına konulan tedbirin kaldırılmasının ardından mağdurların zararını faiziyle ödeyebileceğini belirterek, "Malvarlığındaki tedbirlerin bu nedenle kaldırılmasını ve kayyumlar aracılığıyla zararların giderilmesini talep ediyoruz. Müvekkilin ağabeyi Uruguay'da yakalandı ve serbest bırakıldı. Türkiye'ye iade edilmedi. Müvekkil de Uruguay'da yakalansa böyle olacaktı ama o geldi teslim oldu. Aklanmak istedi" diyerek Aydın'ın tahliyesini talep etti.Tutuksuz sanıklar bu aşamada diyecek bir şeylerinin olmadığını belirtti.

BENİM GÜVENİM VAR ONDAN TÜRKİYE'YE GELDİMMahkeme Başkanı Günay, "Ağabeyin de para var mı, nasıl serbest geziyor" şeklinde soru yöneltince Aydın "Orada 2 tane çocuğu var, ailesi var. Orada çalışıyor olabilir. Bir de o güvenini kaybetti benim güvenim var ondan Türkiye'ye geldim" dedi.Günay "Abin Türk yargısına güvenini kaybetti mi?" diye sorunca Aydın, "Ben öyle düşünüyorum. Bir de eklemek istediğim bir şey var. Papara isimli uygulamaya 3 milyon lira sözleşmeli para yatırdık. Onların iade edilmesi gerekiyor" dedi.Mahkeme Başkanı da "Şirketin 20 milyon üzerinde parası var, onlar adli emanette. Sen aklına gelen bütün alacaklarını söyleyeceksin avukatların da gerekli işlemleri yapacak" ifadelerini kullandı.

LÜKS TEKNELERDE ÇEKİLDİĞİ LAR SORULDUMahkeme üyelerinden biri Mehmet Aydın'ın lüks oteller ve teknelerde çekilen fotoğraflarını sorunca Aydın "Fotoğrafların hepsi eski, eşimle Antalya'da gittiğimde de fotoğraf çekildim. Hepsi ülkede çekilmiş fotoğraflardır" şeklinde konuştu.

25 BİN LİRA ZARARIM VAR ŞİKAYETÇİ DEĞİLİMDuruşmada 23 müşteki dinlendi. Tanju Çetinkaya uygulamayı televizyondan öğrendiğini, 30 bin lira para yatırdığını ve 5 bin lirasını geri aldığını belirterek "25 bin lira zararım var, şikayetçi değilim" dedi.Tek tek söz alan müştekiler 6 bin 500 liradan 127 bin liraya kadar farklı oranlarda zararları olduğunu kaydederek, Mehmet Aydın'dan şikayetçi olduğunu kaydetti.

İDAM EDİLMESİ BİLE İÇİMİ SOĞUTMAZMüşteki Özkan Alkan ise "13 bin 750 lira yatırdım. Hiç para alamadım. Dolandırıldığımda babam bana küstü ve iki hafta önce öldü. Bunun idam edilmesi bile içimi soğutmaz" ifadelerini kullandı.

BU İNSANLARI KANDIRDIĞIM İÇİN ŞİKAYETÇİ DEĞİLLERSöz alan Mehmet Aydın ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek "Ben bu arkadaşların hiçbiriyle oturup konuşmadım. Sadece haber kanalında yaptığım konuşmaları duymuşlar. Ben bu insanları kandırdığım için şikayetçi değiller, paralarını alamadıkları için şikayetçiler. Paralarına el konulmasının sebebi de mal varlığıma el konulması" diye konuştu.

"URUGUAY'DA OLSAYDIM ŞU AN SERBEST BIRAKILMIŞTIM"Mehmet Aydın'a soru sormak istediğini belirten müşteki Bülent Koca, "Sayın Mehmet Aydın paranızı ödeyeceğinizi söylüyorsunuz, gerçekten ödemek istiyor musunuz?" dediğinde sanık Aydın, "Buraya asıl teslim olma sebebim insanların mağduriyetini giderebilmek. Uruguay'da olsaydım şu an serbest bırakılmıştım" dedi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİAra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanıkların mal varlığı tedbirinin kaldırılma talebini reddeden mahkeme, firari sanıklar Osman Naim Kaya, Fatih Aydın ve Cengiz Samur'un hakkında çıkarılan yakalama kararının devam etmesine karar verdi.Mahkeme dosya kapsamında bulunan şirketler üzerinde mali inceleme yapılmak üzere üç kişilik bilirkişi heyeti oluşturulmasına da karar verdi. Mahkeme başkanı söz konusu bilirkişi heyetinin toplanan paralarla ne kadar hayvan alındığı, çiftliklerin arazi durumu ile kapsamlı rapor hazırlanması için heyet oluşturulacağını belirtti. Duruşma ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2'si firari 48 sanıktan 18'inin örgüt yöneticisi, 23'ünün örgüt üyesi ve 7'sinin de örgüte yardım eden konumunda olduğu belirtiliyor. İddianamede, 3 bin 762 kişi de "müşteki" olarak yer alıyor.Aralarında Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", 3 bin 672'kez "Bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" yine 3 bin 672'kez "Ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 22 bin 580 yıldan 75 bin 260 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.23 sanığın "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama" suçlarından 4'er yıldan 10'ar yıla kadar, 7 sanığın ise "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 4'er yıldan 10'ar yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Bunun yanı sıra Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 17 Mart'ta görülen celsesinde 48 sanıktan 28'inin dosyasının davanın niteliği dikkate alınarak bu dosyaların ayrılmasına ve yapılan yargılamada da 28 sanığın ayrı ayrı beraatlerine karar vermişti.


- İstanbul

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2. KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKAN 'TOSUNCUK': URUGUAY'DA OLSAYDIM ŞU AN SERBEST BIRAKILMIŞTIM - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2. KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKAN 'TOSUNCUK': URUGUAY'DA OLSAYDIM ŞU AN SERBEST BIRAKILMIŞTIM - Son Dakika
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