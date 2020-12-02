2 kez lenf kanserini yendi 34 yıldır işçi olduğu sektörde patron oldu - Son Dakika

2 kez lenf kanserini yendi 34 yıldır işçi olduğu sektörde patron oldu

02.12.2020 11:34

- 2 kez lenf kanserini yendi 34 yıldır işçi olduğu sektörde patron oldu Gaziantep'te 9 yılda 2 defa yakalandığı Lenf kanserini yenen Mehmet Ali Şafak, 34 yıldır işçi olarak çalıştığı ayakkabı üretim işinde İŞKUR'dan aldığı destek sayesinde patron oldu.

- 2 kez lenf kanserini yendi 34 yıldır işçi olduğu sektörde patron oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te 9 yılda 2 defa yakalandığı Lenf kanserini yenen Mehmet Ali Şafak, 34 yıldır işçi olarak çalıştığı ayakkabı üretim işinde İŞKUR'dan aldığı destek sayesinde patron oldu.

Gaziantep'te 9 yıl içerisinde 2 defa yakalandığı Lenf kanserini çalışma azmiyle yenen ayakkabı ustası Mehmet Ali Şafak(44), hastalığı atlattıktan sonra Türkiye İş Kurumu'nun engellilere sağladığı hibe desteğinden faydalanarak kendi işinde patron oldu. Kanserin vücuduna verdiği zarardan dolayı yüzde 60 oranında bedensel engeli oluşan Şafak, engeline aldırmadan İŞKUR'dan aldığı hibe desteğiyle GATEM Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı üretim atölyesi kurdu. 10 yaşından beri işçi olarak çalıştığı ayakkabı üretim sektöründe şimdi 5 işçiye istihdam sağlayan iş adamı olan Şafak, deriden ürettiği ayakkabıları Amerika'ya, Kuzey Irak'a ve Orta Asya ülkelerine ihraç ediyor. İŞKUR'un kendisini patron yaptığını aktaran Şafak, "İŞKUR bana destek vermeseydi ben yine işçilik yapmaya devam edecektim" dedi.

Önüne 2 defa engel olarak çıkan kanserin ardından kendisine bir engel olarak daha Covid-19 salgının çıktığını söyleyen Şafak, salgına rağmen durmadan üretim yapmaya devam ettiklerini anlattı.

Lenf kanserini 2 defa yendi

2011'de yakalandığı Lenf kanserini yendikten sonra 2015'te tekrar yakalandığını belirten Şafak, 2 yıl boyunca hastanede tedavi gördüğünü söyledi. 2 yılın sonunda ilik nakli olduktan sonra atölyeyi açmaya karar verdiğini paylaşan Şafak, "Şuan geçmişe göre daha iyiyim. Ben hala da kanserle mücadele ediyorum. Hastalığımı da kafama çok kafaya takmıyorum. Bazen kanser olduğumu unutuyorum. Bazı insanlar kafaya takıyor. Ben kafama takmıyorum. Allahın dediği olur. Bu iş yerinden 5 insan ekmek yiyor. Buranın kapanması demek o insanların evine ekmek götürememesi demek. Onun için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. İŞKUR'a iş için başvuru yaptığımda engellilere destek verdiklerini öğrendim. İŞKUR'un verdiği destekle birikimimi birleştirip ayakkabı üretim atölyesini açtım. Yaklaşık 2,5 yıldır çalışmaya devam ediyorum. İşlerimiz çok güzel ilerliyor" dedi.

"İŞKUR beni patron yaptı"

İŞKUR'un verdiği destekle üretimde kullandıkları makineleri aldıklarını sözlerine ekleyen Şafak, İŞKUR'un kendisine çok büyük kolaylık sağladığını ifade etti. Atölyede en önemli olan şeyin makineler olduğunu söyleyen Şafak, "Üretimi onlar kolaylaştırıyor ve arttırıyor. Onların desteği çok önemli. İŞKUR bana destek vermeseydi ben yine işçilik yapmaya devam edecektim. Onu da zaten hastalığımdan dolayı yapamazdım. Çünkü ağır işlerde çalışamıyorum. Ancak üretim kısmının yönetiminde çalışabilirdim. Bu dükkanı açmamıza vesile olan İŞKUR'un verdiği makine desteğidir. Yani İŞKUR beni kendi işimin patronu yaptı. Pandemi de çıkmasaydı daha güzel olacaktı. Covid-19 salgını bizim sektörü baya etkiledi. Çünkü insanlar ayakkabı ihtiyaçlarını erteliyorlar. Sektör biraz daraldı. Bunları yaşamamış olsaydı çok daha güzel olacaktı. Güzel siparişlerimiz vardı" ifadelerini kullandı.

"Engelliler mücadeleyi bırakmasınlar"

"Rabbim insanların sağlığını elinden almasın" diyen Şafak, kendisinin hastalığa rağmen mücadeleyi bırakmadığını vurguladı. Kimseye el avuç açmadan gücünün yettiği kadar çalıştığının altını çizen Şafak, "Ben evde oturmaktansa hep çalışmayı tercih etmişimdir. Ben 10 yaşından beri ayakkabı imalat işindeyim. Zaten ben çalışmaktan başka bir şey bilmiyorum. Onun için hastalık beni evde oturtmadı. Engelli vatandaşlar mücadeleyi bırakırsa hayata yenilmiş olur. Mücadeleyi bırakmasınlar. Hayat bir şekilde devam ediyor. Hayatın belli gerçekleri var. Bence bırakmamaları gerekiyor. Bütün engellere rağmen hayatı yaşamaya devam etmeliler. Bir işin ucundan tutmalıyız. Salgında bana ikinci bir engel olarak çıktı ama beni engellemiyor. Biz işlerimize devam ediyoruz" diye konuştu.

2 kez lenf kanserini yendi 34 yıldır işçi olduğu sektörde patron oldu
2 kez lenf kanserini yendi 34 yıldır işçi olduğu sektörde patron oldu
2 kez lenf kanserini yendi 34 yıldır işçi olduğu sektörde patron oldu
2 kez lenf kanserini yendi 34 yıldır işçi olduğu sektörde patron oldu
2 kez lenf kanserini yendi 34 yıldır işçi olduğu sektörde patron oldu
2 kez lenf kanserini yendi 34 yıldır işçi olduğu sektörde patron oldu
2 kez lenf kanserini yendi 34 yıldır işçi olduğu sektörde patron oldu
2 kez lenf kanserini yendi 34 yıldır işçi olduğu sektörde patron oldu
2 kez lenf kanserini yendi 34 yıldır işçi olduğu sektörde patron oldu
2 kez lenf kanserini yendi 34 yıldır işçi olduğu sektörde patron oldu
2 kez lenf kanserini yendi 34 yıldır işçi olduğu sektörde patron oldu

Mehmet Ali Şafak, Gaziantep, İŞKUR, İşçi, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 2 kez lenf kanserini yendi 34 yıldır işçi olduğu sektörde patron oldu - Son Dakika


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