2 kez mühürlenen dükkanda 3'üncü kumar baskını - Son Dakika

2 kez mühürlenen dükkanda 3'üncü kumar baskını

07.01.2021 17:43

2 kez mühürlenen dükkanda 3'üncü kumar baskını Fatih'te mühürlenen işyerine operasyon yapan ekipler içeride bulunan 23 şahsa ceza keserek dükkanı yeniden mühürledi.

2 kez mühürlenen dükkanda 3'üncü kumar baskını

İSTANBUL - Fatih'te mühürlenen işyerine operasyon yapan ekipler içeride bulunan 23 şahsa ceza keserek dükkanı yeniden mühürledi. Olaydan saatler sonra ihbar alan ekipler, dükkanda 7 kişiyi iskambil kağıtlarıyla kumar oynarken yakaladı, bir kişinin kaçmak isterken işyerinin çatı kısmından atlayarak yaralanması ise bu kadarına da pes dedirtti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak", "1593 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Ruhsatsız İşyeri", "Mühür Fekki" ve "Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranmak" konuları kapsamında Fatih'te denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında 5 Ocak akşam saat 21.20 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesinde bulunan, daha önceki denetimlerde "1593 Sayılı Umumu Hıfzıssıhha" kanununa aykırı faaliyet gösterdiği için mühürlendiği tespit edilen işyerinin tekrar faaliyet gösterdiği bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Ekiplerin adrese yaptığı operasyonda adreste bulunan 23 şahsa 1593 Sayılı Umumu Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereği idari para cezası kesildi. İşyeri ilçe zabıta ekipleri tarafından tekrar mühürlendi.

7 kişi kumar oynarken yakalandı

Ardından olaydan saatler sonra 6 Ocak günü saat 01.30 sıralarında aynı işyerinin mührünün kırılarak tekrar faaliyet gösterdiği bilgisi üzerine ekipler baskın yaptı. Baskın sırasında Y.Y., isimli şahıs, kaçmak isterken işyerinin çatı kısmından atlayarak yaralanırken şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşyerinin içerisinde bulunan 7 kişinin ise bir masa etrafında iskambil kağıtlarıyla kumar oynarken yakalanması ise pes dedirtti. 7 şahsa 1593 Sayılı Umumu Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereği ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 34. Maddesi gereği idari para cezası uygulandı. Ayrıca ruhsatsız olarak tekrar faaliyet gösterdiği belirlenen işyerine belirtilen maddelerden her iki denetleme kapsamında toplam 94 bin 500 lira ceza kesildi. İşyeri ise yeniden kapısına mühür vurularak kapatıldı. Öte yandan baskın anı kameralara yansıdı.

2 kez mühürlenen dükkanda 3'üncü kumar baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ihbar, Fatih, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2 kez mühürlenen dükkanda 3'üncü kumar baskını - Son Dakika


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