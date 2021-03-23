2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı; 1 milyon TL'ye satışa çıkardı - Son Dakika

2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı; 1 milyon TL'ye satışa çıkardı

23.03.2021 10:37
2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı; 1 milyon TL'ye satışa çıkardı, System.String[]

GAZİANTEP'te, kuyumcu İdris Kılıç, 2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı.

GAZİANTEP'te, kuyumcu İdris Kılıç, 2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı. İdris Kılıç, 24 ayar has altından elde ettiği ve üzerine Ayasofya Camii işlemesini yaptırdığı bileziği 1 milyon TL değer biçerek satışa çıkardı.

Kuyumcu imalatçıları ham olarak aldıkları altınları, yapılan zorlu çalışmaların ardından işleyerek ziynet eşyası haline getiriyor. Yaklaşık bin derecelik özel ocakta eritilen altınlar, yapılan işlemlerin ardından bilezik, kolye ve çeşitli takılara dönüşüyor. Gaziantepli kuyumcu İdris Kılıç alışılmış bilezik imalatının dışına çıkarak, 2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik üretti. Üzerine de Ayasofya Camii'nin işlemesini yaptıran Kılıç, 1 milyon TL değer biçtiği bileziği vitrinine koydu.

Bu büyüklükteki bir bileziğin yapım aşamasının zahmetli ve ustalık gerektirdiğini anlatan İdris Kılıç, bileziği 3 günde tamamladıklarını söyledi. Yalnızca üzerinde Ayasofya Camii işlemesinin bile 1 gün sürdüğünü aktaran Kılıç, normal şartlarda üretime devam etseler bu süre zarfında bin adet bilezik yapabileceklerini aktardı. Has altının bileziğe dönüşen yolculuğu sırasında her bir işlemde ağırlığın azaldığını belirten Kılıç, hedefinin net 3 kilogram bilezik yapmak olduğunu ancak işleme ve yapım sırasında 2 kilograma düştüğünü ifade etti.  İdris Kılıç, "Bu bileziği yapmamız biraz uzun sürdü ağır ve işçilikli bir ürün olduğu için çok emek sarf ettik. Bileziği yapmamız 3 gün sürdü. Sadece 1 gün modelini çizmekle uğraştık. Bu bileziği yapmak ile geçen sürede 800 ile 1000 tane arası bilezik yapabilirdik. Bilezik için 3 kilo altın eğilip büküldü 1 kilo fire verdi. 2 kilonun üzerinde olan bileziğimizin 1 milyon TL değeri var" dedi.GUINNESS'TE YER ALMAK İSTİYOR

Bileziğin 24 ayar altından yapıldığını söyleyen İdris Kılıç, bu ağrılıkta daha önce bilezik yapılıp yapılmadığının ve yapılmadıysa en ağır bilezik olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na alınmasını isteyerek, "Bunu ilk biz yaptık, gerekirse gelip araştırsınlar. Daha önce ben yapanı görmedim. 2 kilo bilezik olarak kayıtlara geçsin Guinness Rekorlar Kitabı'na da müracaat edeceğiz. Öncelikle internetten araştırdım ve 1 kilonun üzerinde bile bilezik yapan olmamış. Bunun üzerine ne yapabiliriz diye araştırma yaptım. Ayasofya'yı düşündüm, camiye çevrildikten sonra bizim için önemli bir yer oldu. Hem ağır hem de görsellik bakımından da ilgi çeksin istedik. Yaptığımız bilezik 2 kilonun üzerinde çıktı ama hedefim 3 kilonun üzerine çıkartmaktı. İlerde 3 kiloluk da bilezik yapacağım. Bu bileziği yapmak için 4 kilo altın erittik. Erittiğim 4 kilo kalıp olarak 3 kiloya düştü. Bitmiş olarak ise 2 kilo 50 gram çıktı. Bileziği yaparken ister istemez gramda azalmalar oluyor. Yapım aşamasında keserken, kenarlarını tıraş ederken, içini, üstünü ve desenini verirken her aşamasında gramajı azalıyor. O yüzden 4 kilo olarak başladığımız bu iş 2 kilo 50 gram olarak tamamlandı" diye konuştu.


2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı; 1 milyon TL'ye satışa çıkardı
2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı; 1 milyon TL'ye satışa çıkardı
2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı; 1 milyon TL'ye satışa çıkardı
2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı; 1 milyon TL'ye satışa çıkardı
2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı; 1 milyon TL'ye satışa çıkardı
2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı; 1 milyon TL'ye satışa çıkardı
2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı; 1 milyon TL'ye satışa çıkardı
2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı; 1 milyon TL'ye satışa çıkardı
2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı; 1 milyon TL'ye satışa çıkardı
2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı; 1 milyon TL'ye satışa çıkardı
2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı; 1 milyon TL'ye satışa çıkardı
2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı; 1 milyon TL'ye satışa çıkardı
2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı; 1 milyon TL'ye satışa çıkardı
2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı; 1 milyon TL'ye satışa çıkardı
2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı; 1 milyon TL'ye satışa çıkardı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Türk Lirası, Gaziantep, Kuyumcu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı; 1 milyon TL'ye satışa çıkardı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler Vaka sayısında Türkiye'nin zirvesinde yer alan ilin mavi mahallesi! 6 aydır koronavirüs yok Akşener, yeni Merkez Bankası Başkanı'nı uyardı: Ayasofya İmamı da koltuğa talip, dikkatli ol Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Uzaktan eğitim" mesajı: Salgın bitse de uzaktan eğitim kalıcı olacak Dolardaki hareketlilik devam ediyor! Yeni güne 10 kuruş yükselişle başladı Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Erol Bulut'la yola devam edilmesini istiyor Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi Almanya Başbakanı Merkel 11 saatlik toplantıdan çıkıp böyle duyurdu: Virüsü yenemedik, peşimizi bırakmıyor
Mohamed'in çantasını kimin çaldığı belli oldu! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı Mohamed'in çantasını kimin çaldığı belli oldu! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı         
10:47
Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Slavisa Kokeza, mafya ilişkisi iddiaları nedeniyle istifa etti Sırbistan Futbol Federasyonu Başkanı Slavisa Kokeza, mafya ilişkisi iddiaları nedeniyle istifa etti         
10:12
Son Dakika: Kayıpların devam ettiği Borsa İstanbul'da tüm işlemler bir kez daha durduruldu Son Dakika: Kayıpların devam ettiği Borsa İstanbul'da tüm işlemler bir kez daha durduruldu         
10:09
Kız kardeşleri taciz eden şahıs, öfkeli kalabalık tarafından feci şekilde dayak yedi Kız kardeşleri taciz eden şahıs, öfkeli kalabalık tarafından feci şekilde dayak yedi         
10:05
Başkanvekili, vefat eden babanın su borcu nedeniyle 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlatıldığını iddia etti Başkanvekili, vefat eden babanın su borcu nedeniyle 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlatıldığını iddia etti         
09:53
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı         
09:11
Vakaların patladığı 5 ilde alarm durumuna geçildi! Bakan Koca il yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi Vakaların patladığı 5 ilde alarm durumuna geçildi! Bakan Koca il yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi         
08:54
"Atatürk" tartışması canlı yayını karıştırdı! Konuk stüdyoyu terk etti, program reklama gitti         
07:55
Polis memuru tartıştığı sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti Polis memuru tartıştığı sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti         
07:38
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı         
21:19
Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak         
21:02
Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı         
20:42
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı         
17:48
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 10:52:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 kilo 50 gram ağırlığında bilezik yaptı; 1 milyon TL'ye satışa çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei