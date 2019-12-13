2 kilo 800 gram kalkan balığı 450 liraya alıcı buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 kilo 800 gram kalkan balığı 450 liraya alıcı buldu - Son Dakika

2 kilo 800 gram kalkan balığı 450 liraya alıcı buldu

6 saat önce

Bursa'da Marmara Denizi'nden tutulan ve en lezzetli balıkların başında gelen kalkan balığı yok satıyor.

2 kilo 800 gram kalkan balığı 450 liraya alıcı buldu, System.String[]

Bursa'da Marmara Denizi'nden tutulan ve en lezzetli balıkların başında gelen kalkan balığı yok satıyor. Bu sezon çok az tutulabilen kalkan balığı, tüm zamanların rekorunu kırarak kilosu 160 liraya ulaştı.


Geçtiğimiz yıl kilosu 125 lira olan kalkandan müdavimleri vazgeçmiyor. Balıkçılık yapan Kadir Altın, sipariş üzerine halden aldığı 2 kilo 800 gram ağırlığındaki kalkan balığını 450 liraya sattı. Altın "Öylesine lezzetli bir balık ki bir yiyen tekrar istiyor. Eğer çok tutulsa tezgahta kalkandan başka balık satamayız" dedi.


Kalkan balığı havaların soğumasıyla tezgahtaki yerini almaya başladı. Kılçık yerine kemiği olan ve boncuklarında bolca omega bulunan kalkan balığı, bu yıl rekor fiyata ulaştı. Kilosu 160 liraya kadar çıkan lezzetli balık yine de yok satıyor. Halde kalkan balığını alabilmek için kıran kırana açık artırma yapan balıkçılar müşterilerine söz verdiği sunabilmek için elinden geleni yapıyor. Bu lezzetli balığın az olması ve sayıyla tutulması nedeniyle de tezgahına kalkan koyabilen balıkçı kendini şanslı hissediyor.


Siparişle alıyor


Uzun yıllar balıkçılık yapar Kadir Altın, her yıl bu zamanlar kalkan alan bir müşterisinin siparişi üzerine balığı aldığını ancak tam bir hafta boyunca uğraştıktan sonra balığı alabildiğini söyledi. Halde kalkanı almak için balıkçıların çetin geçen açık attırmaya katıldıklarını belirten Altın, "Çok az tutuluyor ve çok rağbet görüyor. Çünkü çok lezzetli. Müşterim benden kalkan istedi. Bir hafta 10 gün sonra anca alabildim. Yerinde kilosu 160 lira yaptı. Bu tüm zamanların rekoru. Üstüne hiç kar koymadan aldığım fiyata vereceğim. 2 kilo 800 gram geldi. 450 liraya müşterisi hazır" diye konuştu. - BURSA

Marmara Denizi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:31 Kaynak: İHA
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