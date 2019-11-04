Son Dakika Haberleri: 2 kilo metamfetamin ile yakalanan sanığa 10 yıl hapis
Son Dakika 3. Sayfa 2 kilo metamfetamin ile yakalanan sanığa 10 yıl hapis

2 kilo metamfetamin ile yakalanan sanığa 10 yıl hapis

7 saat önce

Kayseri'de 2 kilo metamfetamin ile yakalanan ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanığa 10 yıl hapis, 20 bin TL adli para cezası verildi.

2 kilo metamfetamin ile yakalanan sanığa 10 yıl hapis, System.String[]

Kayseri'de 2 kilo metamfetamin ile yakalanan ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanığa 10 yıl hapis, 20 bin TL adli para cezası verildi. Sanık, mahkemede uyuşturucuyu Van'dan Ankara'ya götürdüğünü söyledi.


23 Temmuz'da Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri'ye doğu illerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Malatya yol uygulamasında K.Ş.'nin (27) kullandığı aracı durduran ekipler, narkotik dedektör arama köpeği 'Kama' ile arama yaptı. Yapılan aramada aracın arka koltuklar kısmına zulalanmış şekilde 2 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan K.Ş., emniyete götürüldü. Zanlı, mahkemece tutuklandı. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık K.Ş. ile avukatı hazır bulundu. Van'dan aldığı uyuşturucuyu Ankara'ya götürdüğünü söyleyen K.Ş. "Kimsenin bu işten haberi yoktu. Uyuşturucuyu Van'da İran uyruklu bir kişiden aldım. 30 bin lirayı da malı teslim ettikten sonra alıp İran'lıya verecektim. Uyuşturucuyu Ankara'ya götürüyordum" dedi.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık K.Ş.'ye 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan 10 yıl hapis, 20 bin TL adli para cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti. - KAYSERİ

Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:54 Kaynak: İHA
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