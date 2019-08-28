Son Dakika Haberleri: 2 kilometrelik cadde 30 Ağustos için dev bayraklarla donatıldı
Son Dakika Güncel Haber

2 kilometrelik cadde 30 Ağustos için dev bayraklarla donatıldı

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesi, Büyük Taarruz'un 97'nci yıl dönümü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kentin ana caddelerinden Tekelioğlu'nu, dev Türk bayrakları ve Atatürk posteriyle donattı.

2 kilometrelik cadde 30 Ağustos için dev bayraklarla donatıldı, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi, Büyük Taarruz'un 97'nci yıl dönümü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kentin ana caddelerinden Tekelioğlu'nu, dev Türk bayrakları ve Atatürk posteriyle donattı.

Muratpaşa Belediyesi, 97 yıl önce 26 Ağustos 1922'de Afyonkarahisar'dan başlayan Büyük Taarruz'un yıl dönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Antalya'nın en işlek caddelerinden Tekelioğlu'nu dev Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donattı. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki caddenin yaya trafiğinin de yoğun olduğu ve belediye hizmet binasının da bulunduğu doğu bölümünde yapılan çalışma sırasında dev boyutlarda 9'ar Atatürk posteri ve Türk bayrağı apartmanlara asıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Muratpaşa Belediyesi ana hizmet binasının dört cephesi yine dev bayraklarla donatıldı. - ANTALYA
Mustafa Kemal Atatürk, Zafer Haftası, Muratpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 10:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'a Rusya ziyaretinde beklenmedik teklif: Uzaya Türk astronot gönderelim
Emine Bulut'un katil zanlısı 9 Ekim'de yargılanacak Son dakika: Suriye'nin, Türkiye'nin gözlem noktasına uçakla saldırdığı iddia edildi İmamoğlu talimat verdi, İBB su baskınlarına karşı harekete geçti: 437 milyon lira harcanacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.8.2019 12:34:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 kilometrelik cadde 30 Ağustos için dev bayraklarla donatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]