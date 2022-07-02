KIRKLARELİ - "2. Kırklareli Lavanta Günleri" başladı

Kırklareli'nde "2. Kırklareli Lavanta Günleri" etkinlikleri başladı.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından Asilbeyli köyünde bir lavanta tarlasında görsel kurgu ve dekorlar oluşturuldu.

Etkinliğe katılan vatandaşlar, çeşitli dekorları da kullanarak objektiflerin karşısında poz verdi.

Vali Birol Ekici, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen de etkinliğe katıldı.

Bölgedeki stantları gezen Vali Ekici, lavanta yetiştiriciliği, hasadı ve satışı hakkında Aksoy'dan bilgi aldı.

Kooperatif Başkanı İlkkan İskeç, AA muhabirine, tıbbi aromatik bitki lavantanın bölgede yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

Lavantanın tarım turizmi açısından da önemli bir bitki olduğunu ifade eden İskeç, "Kırklareli'nde lavantanın gelişimi için çaba göstermeye devam ediyoruz." dedi.