2 kişi daha sahte alkolden öldü (2)
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CENAZELER ADLİ TIP'TAAdana'da metil alkol zehirlenmesi sonucu dün akşam Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hayatını kaybeden V.Y., bugün yaşamını yitiren Z.S ile Mersin'in Tarsus ilçesinde ölen B.G.'nin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:48 Kaynak: DHA
CENAZELER ADLİ TIP'TA
Adana'da metil alkol zehirlenmesi sonucu dün akşam Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hayatını kaybeden V.Y., bugün yaşamını yitiren Z.S ile Mersin'in Tarsus ilçesinde ölen B.G.'nin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Ölenlerin yakınları Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşı döktü. Z.S.'nin yeğeni Ali E., dayısının alkolü kendisinin yaptığını, içtikten sonra fenalaştığını söyledi. 4 gün yoğun bakımda kalan dayısının kurtarılamadığını anlatan Ali E., sahte alkol konusunda önlem alınmasını istedi.
Ölenlerin cenazeleri otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailelerine teslim edilecek.
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