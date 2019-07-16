Son Dakika Haberleri: 2 kişi daha sahte alkolden öldü (3)
Son Dakika Güncel Haber

2 kişi daha sahte alkolden öldü (3)

4 saat önce

1 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİAdana'nın Ceyhan ilçesinde dün akşam alkol aldıktan sonra uyuyan ve sabaha karşı fenalaştığı için çocukları tarafından metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.Ö.

2 kişi daha sahte alkolden öldü (3), System.String[]

1 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ
Adana'nın Ceyhan ilçesinde dün akşam alkol aldıktan sonra uyuyan ve sabaha karşı fenalaştığı için çocukları tarafından metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.Ö. (64)  buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan H.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.Ö.'nün cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işleminin ardından H.Ö.'nün cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Ceyhan Yeni Mezarlık'ta defnedildi.
H.Ö.'nün ölümüyle birlikte Mersin, Adana ve Niğde'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle getirildiği hastanelerde hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Can ÇELİK/ADANA,


Devlet Hastanesi, Ceyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da metil alkol zehirlenmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti Madde bağımlısı genç, bıçakla tehdit ettiği bakkalın 350 lirasını gasp etti Sahte alkol yine can aldı: Ölü sayısı 20 günde 16'ya çıktı 70 milyonluk büyük ikramiye kazanan talihli parasını almaya gelmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 17:33:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 kişi daha sahte alkolden öldü (3)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]