2 kişi ekiplerden kaçarken yol kenarına el bombası attı - Son Dakika
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2 kişi ekiplerden kaçarken yol kenarına el bombası attı

22.03.2022 00:05

Hatay'da içerisinde 2 kişi bulunan beyaz renkli otomobilden şüphelenen polis ekibi 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerden kaçan 2 kişi yol kenarına el bombası attı. El bombası patlamazken, 2 şüphelinin aracında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Dörtyol ilçesinde akşam saatlerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışma sırasında, içerisinde 2 kişi bulunan beyaz renkli otomobilden şüphelenen polis ekibi, araç sürücüsünün 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kaçmaya başladı.

KAÇTIKLARI SIRADA EL BOMBASI ATTILAR

Otomobil sürücüsü ve arkadaşı, kaçtıkları sırada yol kenarına el bombası attı. Attıkları el bombası patlamazken, iki şüpheli kısa süreli takip sonucu yakalandı. İsimleri açıklanmayan iki şüpheliyi gözaltına alan polis, otomobilde yaptığı aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Şüphelilerin attığı el bombası ise incelenmek üzere uzman ekiplerce bulunduğu yerden alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Polisten kaçarken yol kenarına el bombası attılar
Polisten kaçarken yol kenarına el bombası attılar
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Uyuşturucu, El Bombası, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 kişi ekiplerden kaçarken yol kenarına el bombası attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 kişi ekiplerden kaçarken yol kenarına el bombası attı - Son Dakika
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