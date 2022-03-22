2 kişi ekiplerden kaçarken yol kenarına el bombası attı - Son Dakika

Dörtyol ilçesinde akşam saatlerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan çalışma sırasında, içerisinde 2 kişi bulunan beyaz renkli otomobilden şüphelenen polis ekibi, araç sürücüsünün 'dur' ihtarında bulundu. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kaçmaya başladı.

KAÇTIKLARI SIRADA EL BOMBASI ATTILAR

Otomobil sürücüsü ve arkadaşı, kaçtıkları sırada yol kenarına el bombası attı. Attıkları el bombası patlamazken, iki şüpheli kısa süreli takip sonucu yakalandı. İsimleri açıklanmayan iki şüpheliyi gözaltına alan polis, otomobilde yaptığı aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Şüphelilerin attığı el bombası ise incelenmek üzere uzman ekiplerce bulunduğu yerden alındı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.