2 kişi ölmüş 22 kişi yaralanmıştı, Vali Kocabıyık hastanede yaralı vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika

2 kişi ölmüş 22 kişi yaralanmıştı, Vali Kocabıyık hastanede yaralı vatandaşları ziyaret etti

2 kişi ölmüş 22 kişi yaralanmıştı, Vali Kocabıyık hastanede yaralı vatandaşları ziyaret etti Vali Kocabıyık: "Yaralı sayısı 22, ağır yaralımız yok" Vali Kocabıyık, şoförün uyuyakaldığı iddiası hakkında bilir kişi raporunun çıkmadığını açıkladı Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yolcu otobüsünün...

2 kişi ölmüş 22 kişi yaralanmıştı, Vali Kocabıyık hastanede yaralı vatandaşları ziyaret etti

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Vali Kocabıyık: "Yaralı sayısı 22, ağır yaralımız yok"

Vali Kocabıyık, şoförün uyuyakaldığı iddiası hakkında bilir kişi raporunun çıkmadığını açıkladı

UŞAK - Uşak Valisi Funda Kocabıyık, yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu, 2 kişinin öldüğü yaralı sayısının yükselerek 22'ye ulaştığı kazada hastanedeki yaralıları ziyaret etti. Vali Kocabıyık, "Şoförün uyuduğuna dair bir gelişme yok. Bilir kişi raporu henüz çıkmadı" dedi.

Kaza sabah saatlerinde Banaz-Uşak yolu Karlık köyü mevkiinde meydana geldi. Yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada şoför ve yardımcı şoför vefat ederken, 18 olan yaralı yolcu sayısı 22'ye yükseldi. Kazanın ardından Uşak Valisi Funda Kocabıyık Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılara ziyarette bulundu. Yaralı vatandaslara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Kocabıyık, ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Ağır yaralımız yok"

Vali Kocabıyık yaptığı açıklamada, "Olay sabah 04.00'a karşı oldu. Biz hemen haberi aldık. Çok hızlı bir şekilde hastalarımızı Uşak Devlet Hastanesi, ve özel hastanelere sevk ettik. Şoför ve yedek şoför olmak üzere 2 vatandaşımızı kaybettik. Ancak bizi teselli eden, yolcular arasında hiç kayıp yaşanmaması ve Allah'a şükür hiç ağır yaralımız yok. Toplamda 22 yaralımız vardı. 8 vatandaş taburcu edildi" ifadelerinde bulundu.

Yaralı vatandaşların tedavilerinin sürdüğünü belirten Vali Kocabıyık, kayıp olmadığını da sözlerine ekledi.

"Şoförün uyuduğuna dair net gelişme yok"

Vali Kocabıyık şoförün seyir halindeyken uyuyakaldığı iddiaları hakkında ise şunları söyledi:

"Şu anda şoförün uyuduğuna dair bir gelişme yok. Net bir şey söyleyemem ama, otobüs seyir halindeyken öndeki kamyona arkadan çarpmış. Muhtemelen şoför bir an dalmış olabilir ama henüz bilir kişinin raporu çıkmadı, kaza raporu çıkmadı. O yüzden pek bir şey söyleyemeyiz."

Öte yandan Vali Funda Kocabıyık'a Vali Yardımcıları Meral Batı Demirbaş, Hüseyin Demirbaş eşlik etti.

Funda Kocabıyık, Sabah, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:05 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 kişi ölmüş 22 kişi yaralanmıştı, Vali Kocabıyık hastanede yaralı vatandaşları ziyaret etti - Son Dakika
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