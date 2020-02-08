2 kişinin bulunduğu iş makinesi ormanlık alana devrildi (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 kişinin bulunduğu iş makinesi ormanlık alana devrildi (1) - Son Dakika

2 kişinin bulunduğu iş makinesi ormanlık alana devrildi (1)

6 saat önce

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, kar küreme çalışması yapan İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makinesi Toptepe mevkisinde devrildi.

2 kişinin bulunduğu iş makinesi ormanlık alana devrildi (1), System.String[]

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, kar küreme çalışması yapan İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makinesi Toptepe mevkisinde devrildi. 2 işçinin bulunduğu iş makinesinin ormanlık alana devrilmesi üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


Gölyaka, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yol açma çalışması yapan kepçe uçuruma yuvarlandı! 1 ölü, 2 yaralı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 bölgeye yoğun kar yağışı uyarısı Canan Karatay'ın gribe karşı önerdiği "tirşik çorbası" Maraş'ta 5 bin kişiye dağıtıldı Dışişleri'nden Rus heyetle yapılan görüşmelere ilişkin açıklama

Son Dakika Haberleri
23:41 Ebru Gündeş makyajsız görüntülendi!
23:05 ABD'li Instagram modeli Natalie Roush, paylaşım başına 3 bin sterlin kazanıyor
22:52 Aldatılan kadın, eşini dövdüğünü Esra Erol'da itiraf etti
21:35 Demet Akalın aşka geldi! Sosyal medyada ünlü çifte büyük ilgi
21:12 Atina tatilinden yeni kare! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı tam gaz sürüyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 00:05:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 kişinin bulunduğu iş makinesi ormanlık alana devrildi (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]