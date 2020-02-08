2 kişinin bulunduğu iş makinesi ormanlık alana devrildi (1) - Son Dakika

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2 kişinin bulunduğu iş makinesi ormanlık alana devrildi (1)
6 saat önce
DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, kar küreme çalışması yapan İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makinesi Toptepe mevkisinde devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:26 Kaynak: DHA
DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, kar küreme çalışması yapan İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makinesi Toptepe mevkisinde devrildi. 2 işçinin bulunduğu iş makinesinin ormanlık alana devrilmesi üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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