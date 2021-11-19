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2 kişinin can verdiği tüp patlaması kameralara işte böyle yansıdı - Son Dakika

2 kişinin can verdiği tüp patlaması kameralara işte böyle yansıdı

19.11.2021 15:00

Keçiören ilçesinde dün tüp patlaması sonucu bir bölümü çöken Onbirler Apartmanı'nında yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamada 2 kişi yaşamını yitirmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı.

Dün Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Doğal gaz patlaması nedeniyle bir bölümü çöken binadaki baba ile kız çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

"TÜP PATLAMASI OLDUĞU KESİN"

3'ü ağır 4 kişinin yaralandığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şunları söyledi: "Iraklı Türkmen bir ailenin evinde patlama meydana geldi. Doğal gaz patlaması olduğu zannediliyor ama tüp patlaması olduğu kesinleşti. Yaralıların durumu ağır" ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Soruşturmayı sürdüren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre yaşanan patlamayla ilgili son durumun itfaiyeden gelen raporla netleşeceği belirtildi. İlk belirlemelere göre, patlamanın meydana geldiği binanın bir kısmında doğalgaz kullanıldığı, bir kısmında da kullanılmadığı tespit edildi. Patlamanın meydana geldiği dairede doğalgaz olmadığı, dairede bulunan mutfak tüpünün patladığını öğrenildi. Savcılık tarafından öğrenilen bilgilerde, dairede meydana gelen ölümlerin yanarak değil, basın sonucu iç organ parçalanması sonucunda olduğu belirlendi.

ANBEAN KAMERADA

Keçiören ilçesinde dün tüp patlaması sonucu bir bölümü çöken Onbirler Apartmanı'nında yaşanan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

2 kişinin can verdiği tüp patlaması kameralara işte böyle yansıdı

Mansur Yavaş, Türkmen, Patlama, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa 2 kişinin can verdiği tüp patlaması kameralara işte böyle yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 kişinin can verdiği tüp patlaması kameralara işte böyle yansıdı - Son Dakika
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