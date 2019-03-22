Son Dakika Haberleri: 2 Kişinin Cinayet Zanlısı 16 Yıl Sonra Yakalandı

2 Kişinin Cinayet Zanlısı 16 Yıl Sonra Yakalandı

24 dakika önce

Antalya'da tabancayla öldürülen iki kişinin cinayet zanlısı 16 yıl sonra yakalandı.

2 Kişinin Cinayet Zanlısı 16 Yıl Sonra Yakalandı, System.String[]
Antalya'da tabancayla öldürülen iki kişinin cinayet zanlısı 16 yıl sonra yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 20 Aralık 2003 tarihinde meydana gelen olayda, İbrahim Yörük, Mesut Yürügel, Mazı Dağı seyir terasında otururken iddiaya göre, 3 kişi zorla para istedi. Olumsuz cevap alan kişilerden R.O., yanında bulunan tabancayla İbrahim Yörük ve Mesut Yürügel'i öldürdü. 16 yıl izini kaybettiren şüpheli dün öğle saatlerinde evinde gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:04 Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa
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