Son Dakika Haberleri: 2 Kişinin Cinayet Zanlısı 4 Yıl Sonra Yakalandı

2 Kişinin Cinayet Zanlısı 4 Yıl Sonra Yakalandı

1 saat önce

2 kişinin cinayet zanlısı 4 yıl sonra yakalandıGAZİANTEP - Gaziantep'te 2014 yılında iki kişiyi tabanca ile öldüren B.A 4 yıl sonra yakalandı.

2 kişinin cinayet zanlısı 4 yıl sonra yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 2014 yılında iki kişiyi tabanca ile öldüren B.A 4 yıl sonra yakalandı.
Gaziantep Onur mahallesinde K.Y ve H.Ö'yü tabanca ile öldürüp firar eden B.A 4 yıl sonra, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerinin aralıksız devam eden kapsamlı takibi çalışmaları neticesinde yakalandı.
Şüpheli yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:52 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
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