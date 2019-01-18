2 Kişinin Cinayet Zanlısı 4 Yıl Sonra Yakalandı
1 saat önce
2 kişinin cinayet zanlısı 4 yıl sonra yakalandıGAZİANTEP - Gaziantep'te 2014 yılında iki kişiyi tabanca ile öldüren B.A 4 yıl sonra yakalandı.
2 kişinin cinayet zanlısı 4 yıl sonra yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep
'te 2014 yılında iki kişiyi tabanca ile öldüren B.A 4 yıl sonra yakalandı.
Gaziantep Onur mahallesinde K.Y ve H.Ö'yü tabanca ile öldürüp firar eden B.A 4 yıl sonra, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerinin aralıksız devam eden kapsamlı takibi çalışmaları neticesinde yakalandı.
Şüpheli yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:52 Kaynak: İHA
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