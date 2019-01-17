Son Dakika Haberleri: 2 Kişinin Hayatını Kaybettiği Feci Kaza Sonrası Yaşanan Can Pazarı Kamerada

2 Kişinin Hayatını Kaybettiği Feci Kaza Sonrası Yaşanan Can Pazarı Kamerada

57 dakika önce

2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza sonrası yaşanan can pazarı kameradaAMASYA - Amasya'da 2 kişinin öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı otobüs kazasının hemen ardından yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza sonrası yaşanan can pazarı kamerada

AMASYA - Amasya'da 2 kişinin öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı otobüs kazasının hemen ardından yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kazazede ve yaralıların yardım feryatları kazanın boyutlarını göz önüne serdi.
Edinilen bilgiye göre, Ordu'nun Mesudiye ilçesindeki bir cenaze törenine katıldıktan sonra İstanbul'a dönüşe geçen Halil Polat idaresindeki 34 JC 5917 plakalı Bakırköy Belediyesine ait otobüs, Amasya merkez Yassıçal Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkıp yol kenarına devrildi. Olay yerine hemen polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Otobüsün altında kalan Ayten Aksoy ile Ahmet Metin olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan toplam 35 kişi ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:49 Kaynak: İHA

Amasya, 3. Sayfa
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