2 kişinin hayatını kaybettiği feci kaza sonrası yaşanan can pazarı kamerada
AMASYA - Amasya
'da 2 kişinin öldüğü, 35 kişinin de yaralandığı otobüs kazasının hemen ardından yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kazazede ve yaralıların yardım feryatları kazanın boyutlarını göz önüne serdi.
Edinilen bilgiye göre, Ordu
'nun Mesudiye
ilçesindeki bir cenaze törenine katıldıktan sonra İstanbul
'a dönüşe geçen Halil Polat idaresindeki 34 JC 5917 plakalı Bakırköy
Belediyesine ait otobüs, Amasya merkez Yassıçal
Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkıp yol kenarına devrildi. Olay yerine hemen polis, jandarma, itfaiye, AFAD
ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Otobüsün altında kalan Ayten Aksoy ile Ahmet Metin
olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan toplam 35 kişi ambulanslarla Amasya Üniversitesi
Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Merzifon
Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.