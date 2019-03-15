Son Dakika Haberleri: 2 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kazada, Kamyonun Çarptığı Bina Yıkılıyor

2 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kazada, Kamyonun Çarptığı Bina Yıkılıyor

35 dakika önce

2 kişinin hayatını kaybettiği kazada, kamyonun çarptığı bina yıkılıyor Taşıyıcı kolonları zarar gören bina vatandaşların bakışları arasında yıkıldıKAYSERİ - Kayseri'de fireni patlayan kamyonun çarptığı ve iki kişinin öldüğü kazada hasar gören 4 katlı bina, taşıyıcı kolanlarının zarar görmesi...

2 kişinin hayatını kaybettiği kazada, kamyonun çarptığı bina yıkılıyor
Taşıyıcı kolonları zarar gören bina vatandaşların bakışları arasında yıkıldı

KAYSERİ - Kayseri'de fireni patlayan kamyonun çarptığı ve iki kişinin öldüğü kazada hasar gören 4 katlı bina, taşıyıcı kolanlarının zarar görmesi ve tehlike arz etmesi nedeniyle yıkılıyor.
Kayseri'nin Develi ilçesinde iki gün önce meydana gelen kazada Celal Ç.'nin kullandığı 38 HJ 157 plakalı kamyon fireninin patlaması sonucunda duramayarak önce park halindeki araçlara ardından da 4 katlı bir binaya çarparak yan yattı. Meydana gelen kazada kamyonun içinde bulunan Celal Ç. ve yanındaki Şener K. hayatını kaybetti ve binadakiler itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveni uzatılarak tahliye edildi.
Kamyonun çarptığı ve büyük hasarın meydana geldiği apartmanda yapılan incelemeler sonrasında taşıyıcı kolonların hasar gördüğü tespit edildi. Yapılan tespitlerin ardından hasar gören bina geniş güvenlik önlemi altında vatandaşların bakışları arasında kepçe ile yıkıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:57 Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa
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