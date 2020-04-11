2 kişinin korona virüslü çıktığı site izolasyon altına alındı - Son Dakika

Isparta'da bir site içerisinde ikamet eden 2 kişi de yeni tip korona virüs tespit edildi. Bunun üzerine 2 blok ve 36 daireden oluşan site sağlık ekipleri tarafından izolasyon altına alındı.



Isparta'da Yenice Mahallesi'nde bulunan bir sitede ikamet eden 1'i sağlık çalışanı 2 kişinin yeni tip korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine dün akşam saatlerinde siteye sağlık ekipleri yönlendirildi. 2 blok ve 36 daireden oluşan siteye gelen özel kıyafetli ekipler, sitede korona virüs testi pozitif çıkan kişileri hastaneye götürdü. Ayrıca site izolasyon altına alınırken, site içerisinde ikamet edenlere 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuldu.



Öte yandan Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde site etrafında dezenfekte çalışması yaptı. - ISPARTA