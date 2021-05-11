2 kişinin öldüğü arazi anlaşmazlığı olayıyla ilgili 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 2 kişinin öldüğü arazi kavgasıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Serbest bırakılan şahıs adliyeye çıkışında yakınlarına sarılıp sevinç gözyaşı döktü.

Olay, merkeze bağlı Bostanlı köyünde dün sabah erken saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında arazi anlaşmazlığı ve hayvan otlatma meselesi yüzünden husumet olan Hasan Basri Türköz (43) ile Ural Kandemir (30) Bostanlı-Doğanlar köy yolu üzerinde karşılaştı. İkili arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce, iddiaya göre Türköz, yanında bulunan tabanca ile Ural Kademir'in üzerine iki el ateş etti. Oğlunun kanlar içinde kaldığını gören baba Mustafa Kandemir (56) ile oğlu Abdullah Kandemir, Türköz'e sopa ile saldırıp darp ettikten sonra elindeki tabancayı alarak bu defa Türköz'e ateş açtı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kasığından vurulan Türköz'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, göğsünden vurulan Ural Kandemir ile elinden yaralanan Mustafa Kandemir'i ise kuzeni A. Kandemir, kendi aracı ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı. Ural Kandemir burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözyaşlarına hakim olamadı!

Olayın ardından jandarma tarafından baba Kandemir, ağabeyi Abdullah Kandemir, Ercan Kandemir ve A. Kandemir gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden A. Kandemir adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken diğer şahıslar ise tutuklandı. A. Kandemir'in verilen ifadelere göre, olay yerine sonradan geldiği ve Ural Kandemir'i hastaneye götürdüğü öğrenildi.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakılan A. Kandemir, adliye çıkışında yakınlarına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Olayda hayatını kaybedenlerin gün içerisinde aynı köyde toprağa verildiği öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR