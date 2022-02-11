2 kişinin öldüğü 'cenaze' kavgası davasında 5 sanığa müebbet - Son Dakika

ANTALYA'da, cenaze katılımı nedeniyle aileler arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü kavgayla ilgili davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, 9 sanıktan 5'ine ömür boyu hapis cezası verdi.

Olay, 15 Temmuz 2020'de Kepez ilçesi Kütükçü Mahallesi Kütükçü Köprüsü önünde meydana geldi. Cenazeye katılmama nedeniyle husumetli olan Muşlu iki ailenin üyeleri, akşam saatlerinde yol ortasında karşılaştı. Taraflar birbirlerine taş, sopa, çapa, balta ve bıçakla saldırdı. İki aileden 12 kişinin katıldığı kavgada Huni Karadeniz (19) yaşamını yitirdi. Rahmi Gündüz, Vehbi Gündüz (28), Fatih Gündüz, Mahmut Karadeniz ve Sırrı Karadeniz ise bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Huni Karadeniz'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, 5 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürdü. Yaralılardan Vehbi Gündüz de tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı. Kavgadan sonra her iki aileden toplam 9 kişi tutuklandı.

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına Vehbi Gündüz'ün annesi ve babası ile taraf avukatları katıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Sırrı Karadeniz, Mahmut Karadeniz, Erhan Karadeniz, Resul Önce, Cengiz Önce, Fatih Gündüz, Baver Gündüz, Özgür Gündüz ve Rahmi Gündüz, Covid-19 tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanıklar, son sözlerinde suçlamaları kabul etmedi. Cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada sunduğu esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, sanıklar Sırrı Karadeniz, Mahmut Karadeniz, Erhan Karadeniz, Resul Önce, Cengiz Önce'nin 'kasten insan öldürme', 'öldürmeye teşebbüs' ve 'silahla yaralama' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanıklar Fatih Gündüz, Baver Gündüz, Özgür Gündüz ve Rahmi Gündüz'ün ise 'haksız tahrik altında kasten insan öldürmek', 'öldürmeye teşebbüs', 'silahla yaralama'dan cezalandırılmalarını istedi.Sanıklar Sırrı Karadeniz, Mahmut Karadeniz, Erhan Karadeniz, Resul Önce, Cengiz Önce'nin avukatı Zülfükar Erden, mahkemeye kan izleri örneklerinin getirilmediğini, 'kimin kanı kimin üzerinde var'ı tespit edemediklerini belirterek, "DNA tespitlerini yapamadık. Olay yerinde suç aleti olarak değerlendirilen aletlerde kimlerin parmak izi var bunlar tespit edilmedi. Tüm bunlardan ben halen bu haliyle karar verilmesi durumunda eksik inceleme ile üst mahkemeden bozulacağını düşünüyorum. Suçlar da şahsileştirilmediği için müvekkillerimin hem öldürme hem de öldürmeye teşebbüs suçlarından beraatlerine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.Mahkeme heyeti, sanıklar Sırrı Karadeniz, Mahmut Karadeniz, Erhan Karadeniz, Resul Önce ve Cengiz Önce'ye 'kasten insan öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sanıklar ayrıca 'öldürmeye teşebbüs'ten 11'er yıl, 'kasten yaralama'dan da 18'er ay hapis cezası aldı.

Mahkeme diğer sanıklar Fatih Gündüz, Baver Gündüz, Özgür Gündüz ve Rahmi Gündüz'e de önce 'kasten insan öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ardından sanıkların haksız tahrik altında olmaları ve duruşmalardaki halleri nedeniyle cezaları 12'şer yıl 6'şar aya indirildi. Mahkeme ayrıca sanıklara 'öldürmeye teşebbüs' suçundan verdiği 13'er yıl hapis cezalarını haksız tahrik ve duruşmalardaki halleri nedeniyle 5'er yıl 5'er aya indirdi. Sanıklara toplamda 17'şer yıl 11'er ay ceza verildi.