Son Dakika Haberleri: 2 Kişinin Öldüğü Feci Kaza Kamerada

2 Kişinin Öldüğü Feci Kaza Kamerada

2 saat önce

2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada Kazada 18 yaşında hayatını kaybeden Furkan bugün doğum gününü kutlayacaktıANTALYA - Antalya'da dün kamyon ile otomobilin karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

2 kişinin öldüğü feci kaza kamerada
Kazada 18 yaşında hayatını kaybeden Furkan bugün doğum gününü kutlayacaktı

ANTALYA - Antalya'da dün kamyon ile otomobilin karıştığı kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi. 18 yaşında hayatını kaybeden Furkan Afşin'in bugün doğum günü olduğu öğrenildi.
Dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü kavşağında Hüseyin K. idaresindeki 07 SV 268 plakalı kamyonet, kavşak sisteminde Berna A. yönetimindeki 07 CCG 80 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen araçtaki sürücü Berna A, yolcular Furkan Afşin, ve Nurcan Çakmak, kamyon sürücüsü Hüseyin K, yaralandı.
Otomobildeki yaralılardan 18 yaşındaki Furkan Afşin,dün hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan Nurcan Çakmak ise gece saatlerinde hayatını kaybetti. Teyze yeğenin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından Konyaaltı ilçesi Yarbaş Çandır Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Cenazasi, yakınları tarafından gözyaşları arasında alınan Furkan'ın bugün doğum gününü kutlayacağı belirtildi.
Öte yandan kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Atatürk Bulvarı'ndan gelen otomobilin Arapsuyu Mahallesi'ne döndüğü esnada, kent merkezine doğru seyir halinde bulunan kamyonla çarpıştığı an kameralar tarafından kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:59 Kaynak: İHA

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